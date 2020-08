Economia Promoções e vendas pela internet ajudam farmácias

“Não temos um setor econômico imune e houve sim um impacto no faturamento das empresas”, diz o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Goiás (Sincofarma-GO), João Aguiar Neto. Ele lembra que apesar das farmácias terem permanecido abertas durante a pandemia e terem sentido impulso com o auxílio emergencial do governo, os desafios existem pa...