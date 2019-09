Economia Projeto visa criar polo estadual Com a expansão do comércio atacadista na região da Rua 44, o governo de Goiás e iniciativa privada desenvolvem proposta para alavancar a produção também no interior do Estado

A forte expansão do comércio atacadista da Região da 44 está incrementando a produção confeccionista no Estado. Mas, para que este crescimento ocorra de forma mais qualificada e beneficie os municípios do interior, através da geração de mais oportunidades de trabalho e renda, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e o Gabinete de Políticas Sociais trabalham na fo...