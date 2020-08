Economia Projeto vai sugerir revisão de monopólio dos Correios, anuncia secretária de Guedes Martha Seillier afirma que o objetivo é liberar empresas privadas a prestarem o serviço após uma regulamentação do tema

A secretária especial do PPI (Programa de Parcerias de Investimento) do Ministério da Economia, Martha Seillier, afirmou que o governo deve enviar nas próximas semanas ao Congresso um projeto de lei para rever o monopólio dos Correios no serviço postal. Segundo ela, o objetivo é liberar empresas privadas a prestarem o serviço após uma regulamentação do tem...