Projeto troca chuveiros por aparelhos mais econômicos em Goiânia

Com o objetivo estimular a economia de energia, cerca de 500 famílias do Residencial JK, na região Noroeste de Goiânia, terão seus chuveiros trocados por outros mais econômicos, que consomem 33% menos energia que um equipamento convencional. Essa é a primeira etapa do projeto "Enel Compartilha Eficiência - Chuveiro Eficiente", que deve atingir mais d...