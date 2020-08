Economia Projeto que troca resíduos recicláveis por desconto na conta de energia está de volta Enel mantém 10 pontos de coleta em Goiás. Confira onde já foi reaberto

A população de Posse, Buritinópolis, Cachoeira Dourada e Santa Rosa de Goiás já pode voltar a procurar os ecopontos de suas cidades. Segundo a Enel, as atividades do Ecoenel, projeto que troca resíduos recicláveis por desconto na conta de energia, estão sendo retomadas gradativamente. De acordo com a distribuidora, os locais estão preparados para recebe...