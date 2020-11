Economia Projeto que abre caminho para conta em dólar no Brasil avança Governo tenta votar mudanças na atual legislação, considerada ultrapassada, o que dará mais autonomia ao Banco Central

Mesmo com a resistência expressa da oposição, o governo tenta votar até o final do ano o projeto de lei que muda as regras do mercado cambial e abre caminho para que pessoas físicas mantenham contas em dólar no Brasil.O texto é uma das prioridades do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Foi também um dos motivos que o levou, na semana passada, a questi...