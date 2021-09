Economia Projeto propõe bancar 50% do preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda O projeto prevê o pagamento de metade do valor do botijão a famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal

O deputado federal Christino Áureo (PP-RJ) concluiu nesta terça (14) relatório sobre projeto de lei que cria o programa Gás Social, que pretende subsidiar a compra de botijão de gás para famílias de baixa renda. O projeto está em regime de urgência, segundo o relator, e conta com o apoio do governo. O projeto prevê o pagamento de metade do valor do botijão a famí...