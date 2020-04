Economia Projeto de socorro a Estados garante ao menos R$ 952,1 milhões a Goiás Substitutivo apresentado no Senado prevê também R$ 7 bilhões para ações de saúde nos Estados; municípios receberão auxílio

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM) apresentou, nesta quinta-feira (30), o relatório com um novo substitutivo para o projeto de socorro aos Estados, devido à pandemia do novo coronavírus, prevendo R$ 60 bilhões para auxílio financeiro de Estados e municípios, sendo: R$ 10 bilhões para ações de saúde e assistência social, sendo R$ 7 bilhões para Estados e R$ 3...