Economia Projeto de lei condiciona seguro-desemprego a trabalho voluntário em órgãos públicos Serviço, que também pode ser feito em entidades sem fins lucrativos, seria de no mínimo 20 horas semanais. Proposta tramita na Câmara dos Deputados

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4923/19, que altera a lei do seguro-desemprego e condiciona o pagamento do benefício a prestação de serviço de em órgão público ou, mediante convênio, em entidade sem fins lucrativos, por período entre 20 e 30 horas semanais. Pelo texto, de autoria do deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), o serviço seria ...