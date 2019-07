Economia Projeção de crescimento do PIB é reduzida pela 19ª semana seguida É o menor valor projetado para o ano até agora

A projeção de crescimento da economia recuou pela 19ª vez consecutiva. A última edição do Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira (8), estima aumento do PIB (Produto Interno Bruto) em 0,82% para 2019. É o menor valor projetado para o ano até agora. Em janeiro, a projeção era de 2,5%. Há 4 semanas, a estimativa era de 1%. A projeção da taxa bás...