Economia Proibidas, excursões de compra persistem na Rua 44 em Goiânia Após denúncias, Prefeitura intensifica fiscalização para tentar coibir vinda de caravanas do interior e de outros Estados para polo de moda

As excursões de turistas para compra de mercadorias na Região da Rua 44 estão proibidas por decreto municipal por causa da pandemia de coronavírus. Porém, não é difícil encontrar ônibus de diversas partes do País nos estacionamentos do polo de moda, o que inclusive mostrou reportagem da TV Anhanguera na segunda-feira (24). Na internet, também é possível encontrar anúnc...