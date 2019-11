Economia Programa 'Verde Amarelo' enfrenta desafio com fontes de receita Das emendas apresentadas para mudar a medida provisória do emprego, poucas indicam novas fontes de receita para bancar o programa

Das emendas apresentadas para mudar a medida provisória do emprego Verde Amarelo, poucas indicam novas fontes de receita para bancar o programa. Além de retirar do texto a taxação do seguro-desemprego, várias sugestões esvaziam outros pontos do projeto apresentado pelo governo ao Congresso. Sem os benefícios, a avaliação é que a atratividade do programa deixaria de e...