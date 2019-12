Economia Programa orienta alunos de baixa renda para conseguir bolsa de estudos em universidades dos EUA Auxílio para ingresso em graduação e pós-graduação é oferecido para estudantes academicamente qualificados, que não tem condições financieiras de arcar com os custos da inscrição. Saiba como participar

Gostaria fazer um curso de graduação ou pós-graduação nos Estados Unidos, mas não sabe por onde começar? O Site EducationUSA, órgão oficial do governo dos Estados Unidos para estudos no país, oferece apoio a estudantes academicamente qualificados, mas sem condições financeiras para ingresso em univesidades dos Estados Unidos, por meio do programa Oportunidades Acadêm...