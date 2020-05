Economia Programa lançado por loja prevê auxílio de R$ 600 para marceneiros Iniciativa da rede de lojas Leo Madeiras pretende levar ajuda financeira a mais de 3,5 mil profissionais do setor que estejam em situação de vulnerabilidade social

Um programa lançado pela rede de lojas Leo Madeiras em parceria com outras instituições pretende oferecer auxílio financeiro de R$ 600 a mais de 3,5 mil marceneiros e marceneiras de todo o País que estejam em situação de vulnerabilidade social. Batizado de Marcenaria do Bem, o projeto requer o cadastro prévio, via site, dos interessados no benefício. Aquele que tiver seu c...