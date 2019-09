Economia Programa disponibiliza 80 geladeiras novas para troca no Conjunto Riviera, em Goiânia Mutirão de serviços inclui ainda cadastro para o programa Tarifa Social de Energia Elétrica, atendimento móvel e troca de até 5 lâmpadas antigas por outras de LED

Os moradores do Conjunto Riviera, em Goiânia, podem trocar 80 geladeiras antigas por novas, com selo de eficiência A do Procel. Para participar do mutirão de serviços da Enel, os clientes podem se cadastrar nesta quarta (25), quinta (26), sexta-feira (27) e sábado (28), das 9h às 17h, na praça principal do bairro. O sorteio, que acontece no mesmo local, será r...