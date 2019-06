Economia Programa disponibiliza 100 geladeiras novas para troca em Posse Por meio do projeto, refrigeradores antigos podem ser trocados por novos com selo de eficiência A do Procel

Moradores da cidade de Posse, Região Nordeste do Estado, poderão trocar as suas geladeiras por aparelhos novos no próximo sábado (22). Para isso, porém, é preciso participar do sorteio, que ocorre na sexta-feira (21), às 18h30. O cadastramento para fazer parte do processo acontece nesta terça (18), quarta (19), quinta (20), das 9h às 17h, e sexta-feira (21), das 9h à...