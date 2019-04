Economia Programa de troca de geladeiras está em Goianésia nesta semana O cadastro começa hoje (15) e serão sorteadas 120 geladeiras

O programa de troca de geladeiras da Enel chega nesta semana em Goianésia. Para concorrer a uma das 120 geladeiras, os moradores da cidade precisam se cadastrar entre segunda (15) e quinta (18), das 9h às 17h, na Feira Coberta do Bairro Nova Aurora. Os moradores que quiserem participar do cadastro precisam levar um documento oficial com foto e a última conta de energia p...