Economia Programa de Trainee da Ambev abre inscrições com salários de R$ 6,7 mil; veja os cargos O processo seletivo busca jovens profissionais que tenham concluído formação entre dezembro de 2017 e 2019, não há restrição à área de formação acadêmica

A cervejaria Ambev está com inscrições abertas para o programa de Trainee com salários iniciais de R$ 6.700. Candidatos de todo o país podem fazer sua inscrição até o dia 1 de setembro no site www.traineeambev.com.br em três áreas: Business, Supply e Tecnologia. Não há restrição à área de formação acadêmica. O processo seletivo busca jovens profissionais que ...