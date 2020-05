Economia Programa de parcelamento de dívidas em Rio Verde é prorrogado devido à crise durante a pandemia Agora o prazo para adesão é até o dia 15 de dezembro de 2020 e contribuintes com débitos vencidos em 2019 também poderão aderir

A Câmara Municipal de Rio Verde aprovou, nesta terça-feira (5), por unanimidade, a prorrogação do Programa de Recuperação de Créditos Fiscal, o Recupera, que venceu no dia 31 de março. Agora o prazo para adesão é até o dia 15 de dezembro de 2020. Por meio dele, os contribuintes do município podem parcelar dívidas referentes a impostos, multas tributárias e não tr...