Lançado em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, o programa Educonex@o irá capacitar 200 educadores para o uso de tecnologias digitais e inovação em sala de aula e disponibilizar internet banda larga para as escolas da rede municipal da cidade localizadas em área cabeada pela Claro. A proposta, fruto de uma parceria técnica entre o Instituto Claro e o Instituto Crescer, deve beneficiar 4.800 alunos.

Os coordenadores municipais, coordenadores pedagógicos e professores da rede pública de ensino terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos para utilizar tecnologias digitais e inovação em práticas educacionais – totalizando 40 horas ao fim do ano.

Nas etapas iniciais e finais, os educadores realizarão o APEI-50, teste de autoavaliação, desenvolvido pelo Instituto Crescer, e que será usado como ferramenta de mensuração dos resultados do programa, contribuindo com a análise do desenvolvimento do Educonex@o na cidade.

O Educonex@o é embasado nos quatro pilares da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco): aprender a ser, conviver, conhecer e fazer. Com abrangência nacional, o projeto está presente em 51 cidades de 20 Estados.