Economia Profissionais que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus em Goiânia vão para hotéis

Os profissionais que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus em Goiânia e que correm mais riscos de contaminação deverão se mudar para hotéis em breve. No início desta próxima semana, o governo do Estado abrirá uma licitação para alugar 200 quartos da rede hoteleira da capital para abrigar estes trabalhadores por cerca de 60 dias. O objetivo é evitar que e...