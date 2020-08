Economia Professores de escolas privadas ficam sem emprego durante a pandemia Profissionais da educação infantil particular são os mais afetados pelas demissões

Pela primeira vez em 30 anos, Maria Célia Crepaldi, 58, não encontrou seus alunos para o segundo semestre de aulas. Professora em uma escola particular, ela foi demitida no início de agosto depois que só dois alunos permaneceram matriculados na turma. Etapa mais atingida pela saída de alunos durante a pandemia do novo coronavírus, a educação infantil (que atende...