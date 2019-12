Economia Produtores têm até segunda para aderir ao Refis Rural Débitos foram transferidos para União, mas não estão na dívida ativa

Os produtores com prestações do crédito rural em atraso têm até a próxima segunda-feira (30) para pedir o desconto da dívida transferida para a União, desde que o débito não esteja inscrito em dívida ativa. A renegociação faz parte do Programa de Regularização Tributária Rural, também conhecido como Refis Rural. Os procedimentos para adesão ao programa foram ...