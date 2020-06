Economia Produtores em Goiás vão ter R$ 18 bilhões no Plano Safra Previsão é que 70% dos recursos atendam operações de custeio e comercialização; o restante deve concentrar em investimentos

Produtores rurais em Goiás vão contar com cerca de R$ 18 bilhões para contratações de crédito via Plano Safra 2020/2021. O montante previsto supera em R$ 2 bilhões o do plano anterior para o Estado e representa em torno de 7,6% do recurso total anunciado pelo governo federal para atender agropecuaristas de todo o País: R$ 236,3 bilhões. O anúncio do valor a ser destinado a...