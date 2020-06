Economia Produtores em Goiás terão R$ 18 bilhões no Plano Safra 2020/2021 Recurso previsto para o Estado supera em R$ 2 bilhões o valor destinado em plano safra anterior

Produtores rurais em Goiás vão contar com estimados R$ 18 bilhões para contratações de crédito via Plano Safra 2020/2021. O lançamento do plano para o Estado aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), em evento realizado no Palácio das Esmeraldas, com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM). Para todo o País, o governo federal anunciou, no último dia 17...