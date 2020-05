Economia Produtores de Rio Verde recebem apoio no processo de produção de silagem Mais de 100 famílias foram beneficiadas, e aproximadamente 13 mil quilos de silagem foram cortadas

A Prefeitura de Rio Verde tem auxiliado os pequenos produtores, enquadrados na Agricultura Familiar, no plantio, colheita e produção da silagem, que é a principal fonte de alimentação para animais, como o gado de corte e de leite. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o foco nesta época é ajudar o homem do campo no corte ...