Economia Produção total do grão tem previsão de alta

Apesar do recuo previsto para a segunda safra de milho, a produção total do grão no ciclo 2019/2020 deve crescer 0,7% em Goiás. Segundo dados de abril da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na soma da primeira e segunda safra, o Estado produzirá 11,5 milhões de toneladas do cereal ante 11,4 milhões em 2018/2019. Mesmo sendo tradicionalmente conhecida como “safrinha”...