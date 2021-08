Economia Produção menor pressiona etanol

A produção menor de cana-de-açúcar pressiona o valor do litro do etanol. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto-GO), Márcio Andrade, há recuo que deve ser maior do que os 7,3% já estimados para o Centro-Sul em comparação com o mesmo período do ano passado. “A produção do etanol hidratado está quase 15% menor. ...