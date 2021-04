Economia Produção industrial substitui importações durante a pandemia

A partir de meados de 2020, com o choque da pandemia já instalado em todo o mundo, a relação entre o crescimento da produção industrial e o aumento das importações sofreu uma inversão de trajetória no Brasil. Em outros termos, a demanda interna passou a ser mais atendida pela produção doméstica e menos pelas importações.O pesquisador associado do FGV Ibre (Instituto B...