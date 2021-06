Economia Produção industrial recua 1,3% no país em abril Trata-se da terceira queda consecutiva do indicador

A produção industrial voltou a perder fôlego no país e recuou 1,3% em abril, na comparação com março. Trata-se da terceira queda consecutiva do indicador. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (2) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com a retração, a produção das fábricas ficou 1% abaixo do nível pré-pandemia, registrado em fevere...