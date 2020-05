Economia Produção industrial despenca 9,1% e tem pior resultado para março desde 2002 Na comparação com o mesmo mês de 2019, recuo foi de 3,8%, o quinto mês com resultado negativo nessa base de comparação; no primeiro trimestre, queda é de 1,7%

A produção industrial caiu 9,1% em março na comparação com fevereiro, o pior resultado para o mês de março desde 2002. Em relação ao mesmo período de 2019, a queda foi de 3,8%, o quinto resultado negativo seguido nessa comparação. O setor industrial acumula queda de 1,7% no primeiro trimestre e de 1% em 12 meses, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada n...