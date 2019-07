Economia Produção industrial de Goiás avança 13,9% em maio Resultado é o quarto melhor do País e é explicado em parte pelos impactos da greve dos caminhoneiros em 2018, diz IBGE

A produção industrial goiana registrou o quarto melhor resultado do País no mês de maio deste ano em um comparativo com o mesmo mês de 2018, com uma variação de 13,9%. No acumulado do ano, o saldo é positivo em 3,2%. Esse é o maior crescimento para o mês de maio desde 2012, quando o indicador alcançou 17,6%. Entretanto, no acumulado dos últimos 12 meses, a indústria goi...