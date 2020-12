Economia Produção industrial cresce em outubro pelo 6º mês consecutivo No acumulado do ano, porém, setor registra queda de 6,3%

A produção industrial brasileira cresceu 1,1% em outubro, o sexto mês seguido de alta, informou nesta quarta-feira (2) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O setor já está 1,4% acima do patamar de antes da pandemia, em fevereiro -- as perdas já haviam sido eliminadas em setembro. No ano, porém, a indústria nacional apresenta queda de 6,...