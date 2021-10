Economia Produção goiana volta a cair e recuo é de 3,8% no ano

No último mês de agosto, a indústria goiana produziu 0,3% menos que em julho e 3,4% abaixo do mesmo período do ano passado. Com isso, já acumula um recuo de 3,8% este ano. A queda sobre agosto de 2020 foi puxada pela fabricação de produtos de metal, de alimentos e metalurgia. Já as indústrias extrativas cresceram pelo sexto mês consecutivo e produziram 30% mais que em...