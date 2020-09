A pandemia do coronavírus fez disparar a demanda pelos medicamentos usados no tratamento e até em controversa prevenção da doença. Goiás é um dos maiores produtores brasileiros destes medicamentos, respondendo por cerca de 20% da produção nacional, segundo estimativa do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado (Sindifargo). A procura pelo chamado ‘kit Covid’ fez a procura e a produção de alguns produtos, como a ivermectina, praticamente triplicarem desde o início da pandemia no Brasil.

Mas o kit também inclui medicamentos com os princípios ativos azitromicina, dipirona e prednisona, muito produzidos pelas indústrias farmacêuticas de Goiás. Com a chegada da doença, as redes públicas de saúde de vários municípios pelo País passaram a distribuir embalagens contendo cartelas de alguns destes medicamentos apontados como eficazes na prevenção ou tratamento do vírus, mesmo ainda sem comprovação científica e o risco de efeitos colaterais. O medo do coronavírus também fez boa parte da população correr atrás destes remédios nas farmácias.

O kit foi incluído nos protocolos médicos de hospitais e planos de saúde para prescrição no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação da doença. Tudo isso fez a demanda pelos medicamentos disparar, impulsionando a produção na indústria goiana, como lembra o presidente do Sindifargo, Marçal Henrique Soares.

A indústria farmacêutica Vitamedic produz três dos medicamentos mais usados contra a Covid-19: o antipirético e analgésico dipirona, o corticoide prednisona e o antiparasitário ivermectina. O CEO da indústria, Jailton Batista, conta que a produção da ivermectina praticamente triplicou com a pandemia e a fabricação de dipirona dobrou. No caso do corticoide prednisona, o crescimento foi da ordem de 50%.

Segundo ele, este aumento foi possível graças a investimentos que já estavam em curso na indústria antes da doença. “Nos últimos meses, contratamos mais 400 funcionários para viabilizar este crescimento”, destaca Jailton.

Ele ressalta que, ao mesmo tempo, houve um aumento de 35% no custo das matérias-primas usadas pela indústria na produção por causa da variação cambial. A empresa também teve dificuldade para concluir estes investimentos que já estavam em andamento devido ao atraso na entrega de máquinas e equipamentos.

“Tivemos que fazer manobras na produção para conseguir atender o aumento da demanda, como a criação de turnos intermediários”, conta o CEO da Vitamedic.

Jailton lembra que a corrida pela ivermectina nas farmácias chegou a provocar a escassez do medicamento por alguns dias e a especulação de preços. Isso levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a tentar disciplinar o mercado baixando uma portaria que exigia a retenção de receita médica para a venda. Mas como boa parte da população ainda tem dificuldade de acesso a receituários médicos, a portaria acabou caindo no último dia 1º de setembro. “Apesar dela ser um vermífugo usado no combate a vermes e parasitas, como piolhos, alguns estudos e evidências apontaram que o produto também poderia ajudar a reduzir a replicação viral no corpo, podendo ser usada como um tratamento preventivo”, explica.

Farmácias

Mas o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Goiás (Sincofarma-GO), João Aguiar Neto, lembra que a maior procura por estes medicamentos ocorreu há cerca de 60 dias, quando as pessoas passaram a comprar bem mais medicamentos como a ivermectina, que antes estava até em desuso, mas que foi apontada como um antirretroviral, inclusive para tratamento preventivo. “Hoje, a procura ainda é grande, mas numa proporção menor que antes”, garante Aguiar.

A demanda pela hidroxicloroquina, que não é produzida em Goiás, e pela azitromicina cresceu numa proporção menor. Mas de maneira geral, segundo o presidente do Sincofarma-GO, as vendas de medicamentos do chamado kit Covid aumentaram entre 300% e 400%. Apesar das reclamações de consumidores, ele garante que os preços destes medicamentos não foram reajustados devido ao aumento da demanda, já que são controlados, mas perderam descontos que eram praticados.