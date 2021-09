Economia Produção de veículos cresce em agosto, mas vendas caem, diz Anfavea

Apesar das paralisações totais ou parciais de 11 fábricas ao longo do mês de agosto, por conta da crise dos semicondutores, as montadoras produziram 164 mil unidades no mês passado superando em 0,3% o volume de julho, conforme dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No entanto, houve queda de 21,9% na produção em relação a...