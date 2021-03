Economia Produção de veículos cai 3,5% em fevereiro e setor antecipa março difícil A falta de insumos e alta nos preços prejudicam ritmo das montadoras

A falta de componentes somada à alta dos preços de insumos no mercado internacional fez a produção de veículos cair 3,5% no Brasil em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2020. O dado foi divulgado nesta sexta (5) pela Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no país. Na comparação com janeiro, houve retração de 1,5%. Os dados incluem carros...