Economia Produção de remédios e alimentos impulsiona crescimento de 5,4% da indústria goiana Este foi o melhor resultado de Goiás no ano e também o maior crescimento entre Estados brasileiros no mês de junho

A indústria goiana cresceu 5,4% em junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. O porcentual representa o melhor resultado do ano em Goiás e também o maior crescimento entre os Estados brasileiros. Em 2020, a produção industrial goiana registrou retração apenas em março, primeiro mês em que foram aplicadas restrições para atividades econômicas no Estado, c...