Economia Produção de ovos em Goiás mais que dobrou entre 2006 e 2017 Volume aumentou 20% de 2017 para 2018, segundo o IBGE, e já alcança 2,16 bilhões de unidades; ovo caipira ganha espaço

A produção de ovos no Estado mais que dobrou entre 2006 e 2017, saindo de 1 bilhão de unidades para mais de 2 bilhões, segundo informações do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De 2017 para 2018, a Associação Goiana de Avicultura (AGA) informa que o crescimento foi de 20%, levando Goiás da nona para a oitava posição no ranking entr...