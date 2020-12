Economia Produção de açúcar cresce 30% em Goiás Com o dólar em alta e queda no consumo e nos preços do etanol durante a pandemia, indústria açucareira ganha foco

As usinas do setor sucroalcooleiro em todo País investiram mais na fabricação de açúcar que na de etanol este ano. Em Goiás, enquanto a produção de açúcar cresceu 30% em relação à safra passada, a de etanol hidratado caiu 5,8%. Esta pode ser uma das causas para os altos preços atuais do combustível nas bombas. Outro motivo é que a atual safra de cana de açúcar deve ser...