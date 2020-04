O Procon Rio Verde abriu 17 processos contra empresas do município. Elas são suspeitas da prática de abusos na precificação de produtos relacionados ao combate à pandemia do coronavírus, como álcool em gel e máscaras.

Nas últimas duas semanas, o órgão de defesa do consumidor intensificou as vistorias em farmácias, drogarias e lojas de produtos de limpeza -- estabelecimentos que fazem a comercialização de álcool em gel e máscaras. Em muitos casos, os comércios visitados foram denunciados por consumidores, que encontraram preços que consideraram abusivos.

Após o prazo legal das notificações, a equipe iniciou na última quarta-feira (1o) a análise da documentação apresentada por algumas das empresas, sendo então verificados abusos. Outras, porém, não apresentaram as notas, e serão submetidos aos trâmites processuais, com eventual aplicação de multa.

A presidente do Procon Rio Verde, Ana Carolina Vieira, alerta que as fiscalizações continuam, e ressalta que os consumidores se lembrarão dos estabelecimentos que não praticarem abusos, após a quarentena. "A prática do preço justo serve como marketing e fidelização para seus clientes, que após esse períodos de crise, vão continuar comprando das empresas que agiram com ética”, concluiu.