Economia Procon quer reativar aplicativo Olho na Bomba Novo superintendente fala em tornar ainda mais eficiente o sistema que permite consultar os preços de combustíveis nos postos e foi suspenso por decisão judicial

A Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon-Goiás) deve assumir a administração do aplicativo Olho na Bomba. O novo superintendente do órgão, Wellington de Bessa, confirmou um grande interesse nessa mudança, sugerida ao governo do Estado pelo deputado estadual Eduardo Prado (PV). “É um sistema muito eficaz, que teve aceitação muito grande. A mud...