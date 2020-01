Economia Procon notifica Ford sobre defeitos no câmbio Powershift O Procon de SP quer que a Ford informe em até 72 horas se o acordo que indenizará donos de carros com câmbio Powershift defeituosos nos EUA se aplica ao Brasil

O Procon de São Paulo notificou a Ford na quarta-feira (29) para saber o que será feito no Brasil em relação aos donos de veículos com câmbio Powershift defeituosos. A empresa terá de esclarecer se o acordo firmado nos Estados Unidos se aplica aos carros no País. O prazo para a resposta é de 72 horas, contadas a partir de hoje (30). Na terça-feira, o JC publicou report...