Economia Processo seletivo do governo de Goiás para profissionais de TI segue com inscrições até quinta (8) Salários variam entre R$ 4 mil e R$ 8,3 mil; saiba como se inscrever

A Secretaria de Estado da Administração de Goiás (Sead-GO) segue com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (8) para a contratação de 34 profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI). As remunerações das vagas temporárias variam entre R$ 4 mil e R$ 8,3 mil. Para se inscrever, o interessado deverá fazer cadastro on-line e pagar taxa específica de acordo com o cargo, entre R$ 30 e R$ 50 a ...