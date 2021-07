Economia Processo seletivo é aberto para preencher vagas na Policlínica de Quirinópolis Cargos disponíveis são para níveis médio, técnico e superior

Nesta terça-feira (20), a Policlínica de Quirinópolis abriu processo seletivo para preencher seis cargos de nível médio, técnico e superior com salários que variam entre R$ 1,1 mil a R$ 2,6 mil. A seleção tem como intuito contratação imediata e também formação de cadastro de reserva para vagas futuras. As inscrições devem ser realizadas no site da unidade de saúde até o próximo sábado (24). A contratação será conforme a Consolidação das Lei...