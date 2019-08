Economia Processo de análises têm fim previsto para dezembro de 2020

A norma que instituiu o pente-fino do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) no dia 18 de junho e a lei prevê que o programa de análise dos benefícios seja executado até 31 de dezembro de 2020, mas o prazo pode ser prorrogado por mais dois anos. Para acelerar o trabalho dos servidores do INSS, foi criado de...