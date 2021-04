Economia Problemas para pagar acertos

Empresários que encerraram seus negócios reclamam que algumas medidas de apoio do governo no ano passado apenas postergaram dívidas. “Agora, muitas empresas estão com seus caixas comprometidos, pagando compromissos que fizeram lá atrás”, lembra o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acieg), Rubens Fileti. Segundo ele, com este último decreto de...