Economia Privatização dos Correios ganha força no governo, diz Bolsonaro Para o presidente, a menor participação do Estado pode melhorar e baratear os serviços públicos

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (7) que a privatização dos Correios ganhou força em seu governo. A manifestação foi postada em sua conta oficial no Twitter. Para ele, a menor participação do Estado pode melhorar e baratear os serviços públicos. "Serviços melhores e mais baratos só podem existir com menos Estado e mais concorrência, via iniciativa privad...