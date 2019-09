Economia Privatização dos Correios é questionada por funcionários Temor de demissões e argumento de que o “papel social” da instituição, que detém o monopólio de serviços postais, pode não ser cumprido são manifestados

A possibilidade de privatizar os Correios tem causado um clima de insegurança entre os trabalhadores da estatal em Goiás. A defesa do serviço social prestado pela instituição e o temor de demissões que a venda pode causar são os principais argumentos dos que são contra a medida. Os Correios têm o monopólio de serviços postais no Brasil e este direito é assegurado pela C...