Economia Primeiros turistas com isenção de visto chegam ao Brasil Expectativa do governo é que essa facilidade aumente o fluxo de visitantes e gere pelo menos R$ 1 bi para a economia brasileira todos os anos

Chegaram hoje (17), pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, na zona norte do Rio de Janeiro, os primeiros turistas dos Estados Unidos beneficiados com a isenção de visto para visitar o Brasil. A medida, prevista no Decreto Presidencial nº 9.731, entrou em vigor nesta segunda-feira e vale também para turistas da Austrália, do Canadá e do Japão. De acordo...